ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが骨折のため、活動を一時休止する。2月11日、所属事務所JYPエンターテインメント（以下、JYP）は、TWICEの公式SNSを通じて、「TWICE・ダヒョンの健康状態および今後の活動に関するご案内」を公表した。【写真】ダヒョン、1月は北米ツアーに参加していたJYP側は、「ダヒョンは、ツアーの初めの段階で足首に異常が見つかった後、アメリカでも治療を受け続けており、韓国入国後に実施した