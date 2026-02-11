俳優チョン・ウヌさんが、この世を去った。享年40歳。2月11日、チョン・ウヌさんの遺体は、京畿道（キョンギド）金浦（キンポ）にあるニュー高麗病院の葬儀場特別2号室に安置された。【写真】死後に5歳上男性と“冥婚”…韓国女優、享年26歳出棺は来る2月13日正午に執り行われ、埋葬は碧蹄（ビョクジェ）昇華（スンファ）院で行われる。特に、去る2月10日、チョン・ウヌさんは自身のSNSに「恋しくて羨ましくて惜しい」と綴り、2003