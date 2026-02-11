小説の名称を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「黄色的家」の意味は？中国語で「黄色的家」と表す小説はなんでしょう？ヒントは、「黄色」という言葉が象徴的な作品ですよ。いったい、中国語で「黄色的家」と表す小説とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「黄色い家」でした！「黄色的家」は「黄色い家」を表す中国語。「黄色い家