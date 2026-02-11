ロッテは１１日、西川史礁外野手（２２）が宮崎・都城市内の病院を受診し、右前腕屈筋損傷と診断されたことを発表した。西川は１０日の守備練習の際、右前腕に違和感を訴えていた。状態を見て打撃練習を再開し、３週間後にはスローイングを再開する予定だという。西川は、３月のＷＢＣに向けた「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」中日戦（２７、２８日・バンテリンドーム）に、侍ジャパンのユニホームを着用し