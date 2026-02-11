中日は１１日、沖縄・北谷でシート打撃を行った。初の実戦形式での練習となった新外国人、ミゲル・サノー内野手は“右越え二塁打”を放ち、万全をアピール。早々の実戦デビューに意欲を見せた。第３クール２日目。この日の初打席では、アブレウを前に遊ゴロに倒れたが、第２打席。橋本の１４６キロに詰まりながらも、右翼フェンス手前に落ちる“右越え二塁打”でファンをどよめかせた。２打数１安打と持ち前のパワーを見せつけ