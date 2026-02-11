広島・新井監督が１１日、ドラフト６位・西川（神村学園高伊賀）の沖縄２次キャンプ帯同を公表した。唯一の高卒ルーキーで２軍キャンプスタートだったが、８日に１軍合流。当初は体験参加の意味合いが強かったが、１０、１１日の紅白戦２試合で４打数２安打と結果を残した。指揮官は「想定外のいいものを見せてくれた。せっかくいいものを見せてくれているので、１軍でたくさん勉強してもらいたい」と沖縄帯同を決めた。また