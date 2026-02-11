上方芸人２６０人超が所属する親睦団体「関西演芸協会」に所属する６５組が出演する「関西演芸協会まつり」が１１日、大阪・堂島のエルセラーンホールで２部制で開催された。午前１０時３０分に開演した「第１回」には、協会長の落語家・桂福団治（８５）、タレントで漫談家の青芝フック（８７）、お笑いマジックのゼンジー北京（８６）、元漫才コンビ「若井ぼん・はやと」の若井ぼん（８１）が集結。北京はかつての商売道具を手