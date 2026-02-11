イタリアで開催されているミラノ・コルティナ五輪。長野県野沢温泉村出身の丸山希選手（27）が、日本時間の11日午前、スキージャンプ混合団体で2つ目の銅メダルを獲得しました。地元からも100人以上が大声援を送りました。1チーム男女4人で各2回ジャンプし、その合計点で競う混合団体。日本は、今大会ノーマルヒルで銅メダルの丸山希選手、同じくノーマルヒル銅メダルの二階堂蓮選手、そして、北京オリン