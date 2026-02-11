大好きな雑誌『Olive』を作りたい1997年から2012年頃生まれは、生まれた時からインターネットとともに育ってきた世代であることから、デジタルネイティブなどと呼ばれる。1960年代〜1980年代の親の世代と比べると、効率や合理性を重視し、無駄を嫌う傾向があるなどと言われる。スマホを使いこなし、情報収集を怠らず、合理的にそつなくこなすその姿勢は、とても賢明に見える。だが、何事にも負の側面があるものだ。事前の準備を怠