プロ野球・ロッテは11日、西川史礁選手の状態を発表。「右前腕屈筋損傷」と診断されたことを明かしました。宮崎県・都城市で行われている1軍春季キャンプに臨んでいた西川選手。前日10日の守備練習で右前腕に違和感を訴え、都城市内の病院で「右前腕屈筋損傷」と診断されました。球団によると、状態を見て打撃練習を再開予定。3週間後からスローイングも再開予定とのことです。西川選手は、同じくロッテの石垣勝海選手とともに、侍