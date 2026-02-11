韓国人歌手のジェジュン（４０）が１１日、都内で行われた主演のホラー映画「神社悪魔のささやき」の公開記念舞台あいさつに共演の木野花（７８）らと登壇した。オール神戸ロケで臨んだ今作は大学生が次々と失踪する事件をきっかけに、韓国からやって来た祈祷師（ムーダン）が調査に乗り出す物語。ホラー初出演のジェジュンは、神戸市内の全長１４・６キロのベルトコンベアー跡トンネルでの恐怖体験を明かした。「スタッフ