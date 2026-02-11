ボートレース児島のヴィーナスシリーズ第21戦「第15回クラリスカップ」は建国記念の日の11日、12Rで優勝戦が行われ、守屋美穂（37＝岡山）がインから押し切って1着。昨年11月30日のG2レディースチャレンジカップ（福岡）以来となる通算41回目の優勝を飾った（地元・児島では2024年2月7日のG3オールレディース以来通算8回目）。チルト2度に跳ねて大外から攻めた土屋南を止めてダッシュ5コースから握った中川りなが2着、3着は土屋