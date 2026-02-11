改良で磨きがかかった「GRスポーツ」実車公開トヨタのインドネシア法人であるPTトヨタ・アストラ・モーターは、2026年2月5日から15日まで首都ジャカルタで開催される「インドネシア国際モーターショー（IIMS）2026」において、「ライズ GRスポーツ」を展示しました。GAZOO Racingブランドのラインナップを拡充する取り組みの一環として披露される同モデルは、会場でも存在感を放つ一台となりそうです。【画像】超カッコいい！