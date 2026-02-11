おととい発生した島田市大代地区の山林火災について島田市はきょう鎮火を確認したと発表しました。 島田市大代地区の山中ではおととい午後4時過ぎに山火事が起きていることが確認され、消防が消火活動にあたっていました。 きのうの午後3時40分までに火の勢いを止めることはできていましたが、島田市はきょう午後1時15分に鎮火が確認できたと発表しました。市によりますと未明からまとまった雨が降り続いたことで火が消えたもの