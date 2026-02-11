障害がある人でも楽しめるスポーツ「ティーボール」の大会が、札幌市のプレミストドームで開かれました。「ティーボール」は棒の上のボールをバットで打ち得点を競う、野球に似たスポーツです。年齢や性別、障害の有無を問わずプレーを楽しめるのが特徴です。プレミストドームでは２０２６年で３１回目となる大会が開かれ、特別支援学校や少年野球チームなど１