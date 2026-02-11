＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権事前情報◇10日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める戦いが、今年も幕を開けるニュージーランドのロイヤル・ウェリントンGCを舞台に、84人が頂点を目指してしのぎを削る。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクト今大会の優勝者には、海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選