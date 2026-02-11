フリーアナウンサーの神田愛花（45）が11日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。NHKの後輩にあたる人気フリーアナウンサーについて語った。この日は「第6回常識王決定戦」が行われ、神田はフリーアナウンサー軍団のリーダーとして参戦。意気込みを聞かれ「戦わなくても結果は分かっていますからね。何を隠そう我々は歩く常識、歩く知的」と豪語した。メンバーには中川安奈もおり、