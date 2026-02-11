４人組お笑いグループのぼる塾が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅを更新し、酒寄希望が第２子を妊娠したことを報告した。酒寄は「新しい命を授かりました」と報告すると、他の３人は「おめでとう！」と拍手し、祝福。酒寄は「年末あたりから舞台が３人のことが増えたから体調を心配してくれている人がいたら申し訳ないが、お腹に赤ちゃんが宿っております」とコメントした。酒寄はニックネームが「みたらし」の長男がいるが、「みたら