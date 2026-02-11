シンガー・ソングライターの森山直太朗（49）が9日、スタッフが運営する公式インスタグラムに登場。完全防寒した森山のオフショットが公開され、その姿が「可愛い」と話題になっている。【写真】「全身可愛すぎます」スタッフが公開した、“防寒対策バッチリ”なオフ感満載の森山直太朗投稿では「とっても寒そうな直太朗さんの不意打ちショット」というコメントとともに、温かそうなチェックのコートに身を包み、耳まで隠れる