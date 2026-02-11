栃木県産木材を100％使ったセブン―イレブン木造店舗のオープン記念式典＝11日午後、宇都宮市セブン―イレブン・ジャパンは11日、栃木県産木材を100％活用した木造店舗のオープン記念式典を宇都宮市で開いた。一般的なサイズの店舗を木造化する取り組みの実証第1号店。地元産木材の活用で、地域活性化と環境負荷低減につなげる狙い。阿久津知洋社長は式典で「品質、つくりやすさ、費用、環境面のバランスを検証し、今後の店舗