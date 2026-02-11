【ワシントン＝坂本幸信】米国のラトニック商務長官は１０日、上院歳出委員会の公聴会で、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中の２０１９年に死亡）と、１２年に面会していたことを認めた。従来の説明と食い違っており、与野党から辞任を求める声が上がっている。ラトニック氏は公聴会で、１２年にエプスタイン氏が所有していたカリブ海の島を家族と訪れ、「船に乗っていた時に彼と