気象庁は、11日午後4時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火警戒レベル2(火口周辺規制)を継続すると発表しました。噴火警戒レベルは5段階あり、2は下から2番目のレベルです。引き続き、想定火口域から概ね1kmの範囲では、大きな噴石に警戒し てください。 気象庁によりますと、1月25日に、1日あたり75回あった火口周辺での火山性地震の回数は減っています。火山性地震の１日あたりの回数は、速報値で9日0回、10日