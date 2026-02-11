巨人育成の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）が１１日、宮崎・都城の３軍キャンプでティマ、フェリスとともに約３０分間、打撃練習を行った。期待の長距離砲３選手は、約２メートルの棒状の器具を両腕に挟んだ状態でスイングしたり、上から落ちてきたボールを打ったりなどして体全体を使う事を意識した練習を行い、キレとスピードの強化に励んだ。午後から行われたライブＢＰで３打数無安打に終わるも竹下は「タイミングが悪