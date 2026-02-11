◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセン重賞２勝セイウンハーデスの全妹ニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は栗東・坂路を単走。４日に栗東・ＣＷコースでフェリーニ（５歳１勝クラス）との併せ馬で６ハロン８２秒４―１１秒３としっかりと負荷をかけただけに、時計は５５秒８―１２秒５と控えめも、スピード感は抜群で軽