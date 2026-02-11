◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝美浦トレセン、２月１１日２５年の中山記念など芝で重賞３勝を挙げて、初めてのダート挑戦だった２走前の南部杯で２着に好走したシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が、活気あふれる動きを見せた。内レイニング（４歳３勝クラス）を３馬身半追走する形から、６ハロン８２秒６―１１秒３を馬なりでマークし