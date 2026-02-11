◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１１日、美浦トレセンウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は、美浦・Ｗコースでグロバーテソーロ（５歳３勝クラス）を大きく追走。直線で内に進路を取ると強めに追われて２馬身遅れてゴールした。見た目には伸びを欠いているようにも映るが、前走のチャンピオンズＣ２着時も１週前は遅れ