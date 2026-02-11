ソフトバンクが３年総額１５億円規模の大型契約で獲得したＷＢＣ台湾代表の徐若熙（シュー・ルオシー）が１１日、宮崎キャンプで初の実戦形式のマウンドとなるライブＢＰに登板。打者８人に２０球を投げて、日本代表の牧原、近藤に連打を許すなど、４安打を許した。台湾プロ野球の味全でのＭＡＸは１５８キロだが、この日のＭＡＸは１４８キロだった。小久保裕紀監督は「（フォーム固めの）取り組みを変えているところなので今は