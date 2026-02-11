俳優の中村ゆりか（28）が11日までに、テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』の公式Xに登場。“遊び相手”と笑顔で写真に収まるオフショットが公開された。【写真】“遊び相手”と笑顔で…ピースサインを見せる中村ゆりか公式Xでは「2/9は海斗を演じる#ISSEI さんのお誕生日」と、ドラマに出演するISSEIを祝福。続けて「#中村ゆりか さんとの2ショット でも今夜の海斗は大変です」と、10日深夜に放送された第6話を告知した