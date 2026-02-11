全国を襲う寒波で、大雪となった場所では、農家にも大きな影響が出ています。鳥取県北栄町にある「幸田ぶどう園」。3つあるビニールハウスのうち、新品種などを育てるためのハウスが雪の被害を受けました。屋根にビニールをかけていた両端のハウスが雪の重みに耐えられず、崩れたということです。幸田ぶどう園幸田直人さん「このようになってしまったのはとても残念です」ブドウの木は10本植えられていて、横に向かって枝が伸び