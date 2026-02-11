広島の新井貴浩監督（49）が11日、14日から始まる沖縄2次キャンプでの1、2軍メンバーの入れ替えを発表した。1軍に昇格するのはは、ドラフト6位の高校生新人・西川（神村学園高伊賀）と林の2人。代わって、矢野、前川、育成・小林の3人の2軍降格が決まった。1軍に合流していた育成・名原は2軍に再合流する。新井監督が「横一線」を掲げる今春キャンプ。早速、正遊撃手候補の1人が降格し、高校生の新人が大抜てきされる競争の