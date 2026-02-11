日本が約束したアメリカへの80兆円の投資。第1号の候補となっているのが、「人工ダイヤ」への投資です。背景には中国の影がありました。まばゆい輝きを放つダイヤモンド。この宝石への投資で、トランプ大統領の心を掴めるのか。ミッションを背負い、けさアメリカへ向かったのは、赤沢経済産業大臣です。赤沢亮正 経産大臣「米側と国益を懸けた非常にタフな協議を継続しており、何事も一筋縄ではいかない。閣僚レベルで、かな