JR芸備線の存続をめぐる議論が全国的な注目を集める中、2026年2月12日に広島市で極めて重要な研修会が開催されます。テーマは「ローカル線活性化と沿線地域・自治体の関わり方を考える」。再構築実施協議会での議論が本格化する今、公共交通政策の第一人者や、鉄道再生の現場を知るリーダーたちが一堂に会します。沿線住民や自治体関係者はもちろん、鉄道の未来に関心を持つすべての人にとって、これからの「地域と鉄道の共生」の