今月（2月）8日に投開票が行われた衆議院議員選挙で、岡山県内の小選挙区で当選した4人に、当選証書が手渡されました。 【写真を見る】衆院選岡山県内の小選挙区で当選した4人に当選証書逢沢一郎氏「責任の大きさ、県民の期待に応えていかなければならない」 岡山県庁で開かれた付与式には、岡山1区から4区の当選者や代理人が出席し、県選挙管理委員会の大林裕一委員長から当選証書が手渡されました。異例の短期決戦となった