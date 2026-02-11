岡山市が計画している新しいアリーナについてです。その賛否を問う住民投票の実現に向けて、署名を集める人を募る説明会が開かれました。 元岡山市議会議長の浦上雅彦氏が会長を務める市民団体が開いた説明会です。岡山市の新アリーナ計画について、団体では「民意を反映せずに進んでいて、手法に問題がある」と主張。賛否を問う住民投票を目指しています。住民投票に向けた請求には有権者の50分の1以上、約1万1500人