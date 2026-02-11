NEXT GENERATION MATCH 2026が11日に行われ、U−18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。毎年恒例となっている『NEXT GENERATION MATCH』は今回が通算17回目の開催となった。初の単独開催となる今年はJクラブのユースで活躍中の選手たちを集めたU−18 Jリーグ選抜と、全国高校サッカー選手権大会に出場した選手らを擁する日本高校サッカー選抜が激突。日本サッカーの未来を担う“ダイヤの原石”が『ニッパツ三ツ沢球