マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフについて言及した。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。昨年1月にマンチェスター・シティへ加入し、プレミアリーグ史上初のウズベキスタン人選手となったクサノフ。初年度は公式戦10試合、合計745分間の起用に留まり、ベンチメンバーから外れることも多かったが、今シーズンは