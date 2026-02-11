軟弱な守備を突かれて逆転負けを喫したことを受け、リバプール専門メディアが日本代表のキャンプである遠藤航を起用すべきだと訴えている。リバプールは２月８日、プレミアリーグ第25節でマンチェスター・シティに１−２で敗れた。先制しながらも終盤に２ゴールを許し、今季８敗目を喫している。『Anfield Watch』は10日、「アルネ・スロット監督はリバプールに欠けているスターを戻すタイミングだ。もう十分である」と主張。