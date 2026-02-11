中国では間もなく春節（旧正月）を迎えるが、中国の雑用代行サービス大手、UU跑腿が提供する「年長者への年始回り代行プラン」が物議を醸した。中国メディアの読秒財経が9日付で報じた。それによると、このプランには、正月用品や贈答品の購入代行、1分間の賀詞の代行、叩頭（両膝を地面につけ、両手を地面に置き、頭を地面につけてお辞儀をする）など伝統的な礼儀作法の実践、ビデオライブ、その他のカスタマイズサービスが