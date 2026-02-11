【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOOBOEのメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』が、2月11日にリリース。同時に4月に開催する全国ツアーの“裏ファイナル”の開催も発表された。 ■タイトルどおり、時代を超えて色褪せない楽曲揃いの1枚に 『EVER GREEN』は、OpeningとEndingのSEを含む全20曲を収録した本アルバム。日本テレビ系にて全国放送中のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマ「