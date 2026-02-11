北京師範大学地理科学学部の陳子悦教授が率いる研究チームはこのほど、都市部の夜間照明と住民の感情表現との間にある複雑な非線形の関係を系統的に解析しました。 研究によると、青色光（ブルーライト）にさらされると負のメンタルリスクが著しく増加する一方、適度な緑色光にさらされた場合はポジティブな感情を高めるのに役立つことが分かりました。同研究は単に明るさを下げただけでは光による公害を軽減することはできないと