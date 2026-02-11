マニラで開かれた沿岸監視レーダー5基の引き渡し式典で握手するフィリピンのテオドロ国防相（左）と遠藤和也大使＝11日（共同）【マニラ共同】日本からフィリピンへの無償供与が決まった沿岸監視レーダー5基の引き渡し式典が11日、マニラのフィリピン軍施設で行われた。5基は計6億円相当で、日本が同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を創設した2023年に相手国と初めて合意に至った案件。両国は中国