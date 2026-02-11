高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が、自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。3月19日に開幕する第98回選抜高校野球大会で実現すれば“ざわっ”とするカードを明かした。甲子園での過去の名勝負は数え切れない。かみじょうは「僕の年代だと横浜―PL学園、（その前だと）箕島―星稜みたいな対戦が決まると“ざわっ”とするカードがある」と説明した。その中でもかみじょうが「個人的に今までの