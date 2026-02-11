街中で車やバイクの隣をさっそうと駆け抜ける電動キックボードーー。そんな光景も、都内では見慣れた光景になってきた。主要都市を中心に拡大を続け、全国1万6000カ所にポートを持つのは、Luup社が運営する電動キックボードのシェアサービス「LUUP」だ。2020年に事業を開始すると、瞬く間に知名度を上げ、2024年には初となる地上波テレビCM放送で、嵐の二宮和也を起用。そのサービスは全国へと知れわたることになった。その一