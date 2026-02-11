Photo: 門岡 明弥 2023年8月29日の記事を編集して再掲載しています。TシャツやYシャツの黄ばみ問題。黄ばんでしまった白いTシャツ……。普通に洗濯するだけじゃ落ちないし、かといって毎回クリーニングに持っていくのはコスパが悪い！コスパよく手軽に白シャツをキレイに。一役買ってくれたのは、ガンコな汚れ専用の洗濯石けんでした。ガンコな汚れ専用の洗濯石けん