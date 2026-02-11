衆院選で大敗を喫した中道改革連合の議員総会が１１日に開かれ、代表選を１３日に行うことを決定。衆院議員の階猛氏と小川淳也氏がそれぞれ立候補の考えを表明した。代表選については当初、推薦人１０人という条件が党執行部から提案されたが、「１０人は多すぎる」と反対意見が出され、推薦人ゼロで出馬できることとなった。総会終了後、報道陣の取材に階氏は「この局面で覚悟を持って立候補したいと思っている。土台作りか