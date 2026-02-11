【モデルプレス＝2026/02/11】乃木坂46・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集（タイトル未定／4月14日発売／新潮社）の発売を記念して、2月13日20時頃より乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にてYouTube生配信「バレンタイン前日！13日の金曜日にお届けする、さくたんのバレンタインしゅわしゅわスペシャル〜！」が決定。あわせて、限定特典ポスターとメッセージカードも公開された。【写真】22歳乃