こだわりが強い姑を持った知人。要求に応えようと頑張っていましたが、気持ちをくじかれる一言をかけられ──知人から聞いたお話を紹介します。 こだわりが強い姑 私は一人の子どもを持つ主婦です。 姑は信念がある人で、自分の価値観を押し付けてくるところがあります。例えば、健康へのこだわり。 結婚当初から「体を温めることが一番大切」「良い食事が健康に直結する」など、言われ続けていました。その考えには私も納得