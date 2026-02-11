ラス・パルマス宮代大聖がスペイン人チームメートと語学を学んでいるスペイン2部ラス・パルマスにこの冬加入したFW宮代大聖がチームメートと一緒に語学を学ぶ様子がクラブの公式Xで公開された。宮代は今年1月にヴィッセル神戸からラス・パルマスへ今年6月30日までの期限付き移籍が決まった。国内でキャリアを積んだ25歳のアタッカーにとって初の欧州挑戦となる。ここまでリーグ戦2試合に途中出場している。そんな宮代は同じ