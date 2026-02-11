◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務めている松井秀喜さんが１１日、ドラフト６位ルーキーの藤井健翔内野手に熱血指導した。浦和学院で「浦学のジャッジ」と称された高卒１年目の期待の右の長距離砲は２軍キャンプから紅白戦に参加。白組の「１０番・ＤＨ」で出場して空振り三振、死球だった。その後、木の花ドームに移動して行った居残りの個別練習での特打。ケー