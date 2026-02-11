世界的ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシスト、フリーの初ソロアルバム『Honora／オノラ』のリリースを記念したリスニングパーティーが9日、都内で開催された。会場にはフリー本人も登場し、来場者からの質問に答えるコーナーも設けられた。【写真】真剣な表情で来場者からの質問に答えるフリーフリーは、黒のロングジャケットにパープルのニット帽、ゴールドのネックレスをつけたファンキーなファッシ